Девочки, погибшие в Истре, сделали совместное фото за несколько часов до смерти Погибшие в Истре школьницы сфотографировались вместе незадолго до трагедии

Москва23 ноя Вести.Две девочки, погибшие в городе Истра Московской области, незадолго до смерти сделали совместный снимок. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на информированный источник.

Фото они сделали в квартире, где были вместе с еще одной подругой. До этого девочки уже фотографировались вместе в одном из заброшенных зданий Истры. Знакомые при этом не замечали в их поведении ничего странного.

Девочки сфотографировались в квартире в компании еще одной подруги. Ранее они делали совместные снимки в одном из заброшенных строений в Истре говорится в публикации

Ранее сообщалось, что две девочки 15 и 13 лет погибли в Истре, упав с высоты 14-го этажа. Трагедия произошла на улице Шнырева. По данным местных властей, девочки 2011 и 2013 годов рождения росли в благополучных семьях и на специализированном учете не состояли.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.