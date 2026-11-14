В Новосибирске в ДТП с "Камазом" погибла девушка

Девушка-пассажир погибла при столкновении легковушки и грузовика в Новосибирске В Новосибирске в ДТП с "Камазом" погибла девушка

Москва14 ноя Вести.Девушка 2005 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новосибирске, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла утром 14 ноября на улице Старое шоссе возле дома № 115 в Первомайском районе города.

По предварительной информации, водитель, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Subaru Impreza, не справился с управлением и столкнулся с попутной автомашиной "Камаз".

В результате ДТП пассажир автомобиля Subaru Impreza, девушка 2005 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью сказано в сообщении ведомства в MAX

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются.