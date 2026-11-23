Москва23 ноя Вести.Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что в этом году отметил свой 67-й день рождения без употребления алкогольных напитков, передает РИА Новости.

Мой день рождения был безалкогольный подчеркнул он

В шутливой форме он заявил, что подобное торжество по степени тяжести уступает разве что трезвой встрече Нового года, которую он также ожидает с предвкушением.

При этом телеведущий добавил, что праздник удался и гостям не пришлось скучать. Вместо традиционных напитков на праздничном столе присутствовали безалкогольные вино и водка.