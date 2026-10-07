Дибров признался, что сразу влюбился в свою новую избранницу

Дмитрий Дибров рассказал о знакомстве с новой избранницей Дибров признался, что сразу влюбился в свою новую избранницу

Москва7 окт Вести.Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в беседе с KP.RU, что сразу влюбился в свою новую избранницу - нутрициолога Екатерину Гусеву.

По словам Диброва, у него с Гусевой была общая знакомая.

Она пригласила нас с Полиной (бывшей супругой Диброва. - Прим. ред.) в гости. Там была Катюша [Гусева] со своим мужем. Я влюбился сразу. Но мало ли что мне понравилось... У меня была Полина рассказал телеведущий

Дибров официально развелся с супругой Полиной в сентября прошлого года после 16 лет брака.