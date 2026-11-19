Дибров предполагает, что мемы в интернете с его участием делают завистники

Дибров сравнил себя с персонажем Воннегута, обсуждая мемы сам с собой Дибров предполагает, что мемы в интернете с его участием делают завистники

Москва19 ноя Вести.Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru предположил, что обидные мемы с его участием делают люди, которые ему завидуют, и сравнил себя с персонажем американского писателя Курта Воннегута.

Вполне естественно ненавидеть то, что является укором твоей судьбы сказал ведущий

Телеведущий отметил, что старается смотреть на многие тренды с юмором, хотя его фразы часто вырывают из контекста.

Я ничего не могу с этим сделать. Писатель Курт Воннегут написал книгу о мужчине, который устроился на воскресную ярмарку. Он вставлял свою физиономию в картонную коробку с дыркой, а публика за определенную сумму могла бросить в него теннисный мячик. По условиям контракта он не мог уворачиваться. Я немногим от него отличаюсь отметил Дибров

Ранее Дибров рассказал, как влюбился в свою новую избранницу Екатерину Гусеву.