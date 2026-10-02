Диетолог Ямилова призвала россиян есть не более 400 граммов кабачков в день

Диетолог назвала суточную норму употребления кабачков Диетолог Ямилова призвала россиян есть не более 400 граммов кабачков в день

Москва2 окт Вести.Оптимальная порция кабачков для здорового взрослого человека составляет от 200 до 400 граммов в день. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова.

Специалист предупредила, что превышение рекомендованного объема может вызвать тяжесть, дискомфорт и вздутие живота из-за высокого содержания пищевых волокон. При этом овощ практически не имеет противопоказаний, за исключением редких случаев индивидуальной непереносимости.

Ямилова отметила, что кабачки одинаково полезны как людям преклонного возраста, так и грудным детям при введении первого прикорма.