Дипломаты РФ помогли эвакуировать из Газы около 1,3 тыс. человек Дипломаты РФ помогли вывезти из Газы почти 1,3 тыс. россиян

Москва27 ноя Вести.Российские дипломаты за три года войны на Ближнем Востоке помогли вывезти из сектора Газа почти 1,3 тысячи россиян и членов их семей. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова.

Она пояснила, что на первом этапе эвакуация из Газы проходила через Египет с использованием самолетов МЧС России. Позднее вывоз людей продолжился в рамках мероприятий, которые израильские власти организовывали через территорию Иордании.

В общей сложности с октября 2023 года усилиями МИД и МЧС России при содействии ооновских агентств, а также российских благотворительных организаций сектор Газа смогли покинуть 1297 граждан России и их близких родственников из числа палестинцев заявила Овсянникова

Представитель дипломатической миссии подчеркнула, что с начала нынешнего обострения конфликта в Газе главным приоритетом для российских дипломатов было и остается обеспечение безопасности россиян, находящихся в зоне боевых действий, а также помощь в их безопасном выезде из анклава.

Режим прекращения огня в секторе Газа действует с октября 2025 года. При этом израильская армия продолжает наносить удары по палестинской территории, утверждая, что атакует объекты и представителей движения ХАМАС. Само движение, в свою очередь, до сих пор не начало разоружение, предусмотренное международными договоренностями о прекращении огня.

Гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой из-за масштабных разрушений, перебоев в работе медицинских учреждений, а также проблем с обеспечением населения продовольствием и товарами первой необходимости.