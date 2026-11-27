Москва27 нояВести.Российские дипломаты за три года войны на Ближнем Востоке помогли вывезти из сектора Газа почти 1,3 тысячи россиян и членов их семей. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова.
Она пояснила, что на первом этапе эвакуация из Газы проходила через Египет с использованием самолетов МЧС России. Позднее вывоз людей продолжился в рамках мероприятий, которые израильские власти организовывали через территорию Иордании.
В общей сложности с октября 2023 года усилиями МИД и МЧС России при содействии ооновских агентств, а также российских благотворительных организаций сектор Газа смогли покинуть 1297 граждан России и их близких родственников из числа палестинцевзаявила Овсянникова
Представитель дипломатической миссии подчеркнула, что с начала нынешнего обострения конфликта в Газе главным приоритетом для российских дипломатов было и остается обеспечение безопасности россиян, находящихся в зоне боевых действий, а также помощь в их безопасном выезде из анклава.
Режим прекращения огня в секторе Газа действует с октября 2025 года. При этом израильская армия продолжает наносить удары по палестинской территории, утверждая, что атакует объекты и представителей движения ХАМАС. Само движение, в свою очередь, до сих пор не начало разоружение, предусмотренное международными договоренностями о прекращении огня.
Гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой из-за масштабных разрушений, перебоев в работе медицинских учреждений, а также проблем с обеспечением населения продовольствием и товарами первой необходимости.