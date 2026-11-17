РФ готова содействовать решению палестино-израильского конфликта, заявили в МИД МИД: РФ готова участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта

Москва17 ноя Вести.Россия готова содействовать достижению прочного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Георгия Борисенко с представителями палестинской стороны.

Во встрече участвовали член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, генеральный секретарь Фронта палестинской народной борьбы Ахмед Мадждаляни и сопровождавший его губернатор провинции Иерихон, член Революционного совета ФАТХ Хусейн Хамайель.

В ходе переговоров российская сторона подчеркнула необходимость устойчивого перемирия в секторе Газа, бесперебойных поставок гуманитарной помощи и восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры анклава.

С российской стороны выражена готовность и далее содействовать усилиям по достижению прочного справедливого урегулирования палестино-израильских противоречий на известной международно-правовой основе говорится в сообщении

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что договоренности о единстве Палестины остались на бумаге.