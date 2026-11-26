Москва26 ноя Вести.Находящиеся в секторе Газа россияне продолжают обращаться к дипломатам за помощью в эвакуации. В настоящее время решается вопрос выезде трех соотечественников, заявила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Юлия Овсянникова.

В адрес представительства продолжают поступать обращения от соотечественников с просьбой помочь им выехать из анклава. Оперативно оказываем им содействие в этом вопросе, включая получение необходимых согласований от властей Израиля и Иордании. По состоянию на 26 ноября 2026 года прорабатываем вопрос о выходе из анклава трех соотечественников сказала она РИА Новости

Ранее представительство РФ в ПНА подтвердило гибель гражданина России в результате израильского авиаудара по больнице "Насер" в секторе Газа. По сведениям дипломатов, он работал врачом-хирургом и в момент атаки находился на рабочем месте.