Дипломаты подтвердили смерть россиянина при ударе по больнице в секторе Газа

Россиянин погиб при ударе по больнице в секторе Газа Дипломаты подтвердили смерть россиянина при ударе по больнице в секторе Газа

Москва24 ноя Вести.Российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА) подтвердило гибель гражданина РФ при израильском авиаударе по больнице "Насер" в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь дипломатической миссии Юлия Овсянникова.

Подтверждаем информацию о гибели 12 ноября 2026 года в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу "Насер" в городе Хан-Юнисе в секторе Газа гражданина Палестины, имеющего гражданство Российской Федерации заявила она

По информации дипломатов, погибший работал врачом-хирургом. В момент атаки он находился на рабочем месте.

Армия обороны Израиля в ночь на 12 ноября атаковала больницу "Насер" на юге палестинского анклава, утверждая, что силы ХАМАС якобы использовали больницу для хранения оружия, проведения допросов и пыток, а также размещения командных пунктов и наблюдательных постов.

Позже, 18 ноября, армия Израиля при поддержке Службы общей безопасности начала операцию по уничтожению военных объектов движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.