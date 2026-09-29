Дипмиссия РФ в Непале опровергла информацию о завершении поисковой операции Посольство РФ в Непале: поисковая операция в Гималаях продолжается

Москва29 сен Вести.Сведения о том, что поисково-спасательная операция после оползней в Гималаях завершена не соответствуют действительности. Об этом заявили в российском посольстве в Непале.

Уточняется, что на сегодняшний день информации о совпадении результатов ДНК-профилирования ближайших родственников разыскиваемых россиян и ДНК найденных тел погибших не поступало.

Вынуждены опровергнуть сообщения некоторых российских СМИ о якобы завершении в Непале поисковой операции отмечается в Telegram-канале посольства

В дипмиссии подчеркнули, что в посольство не поступало сведений о россиянах среди пострадавших от оползня.

Ранее сообщалось, что сильные оползни в Гималаях полностью разрушили более 10 деревень, часть из которых использовалась как базовые лагеря для альпинистов.