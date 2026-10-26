Директора предприятия в Свердловской области уволят из-за сделок с родным братом Суд обязал уволить директора МУП из-за сделок с братом в Свердловской области

Москва26 окт Вести.Артемовский городской суд в Свердловской области обязал администрацию уволить директора МУП "Мостовское ЖКХ" из-за сделок с родным братом. Об этом пишет в MAX объединенная пресс-служба судов региона.

Уточняется, что в 2024-2026 годах предприятие систематически заключало договоры возмездного оказания услуг с индивидуальным предпринимателем, который приходится братом директору МУП.

По условиям договоров МУП предоставлял муниципальную спецтехнику — трактор и экскаватор — в интересах бизнеса брата директора. Оплата за использование техники регулярно поступала на расчетный счет предприятия говорится в сообщении

При этом собственника имущества не уведомляли о личной заинтересованности, а его согласия не спрашивали. Только спустя два года после начала этих сделок директор направил уведомление о личной заинтересованности главе округа: к тому моменту нарушение уже выявили надзорные органы.

Представитель ответчика в суде настаивал, что ущерб предприятию не был причинен, а денежные средства поступали на счет МУП, однако суд не нашел эти доводы убедительными и признал незаконным распоряжение главы округа о привлечении директора предприятия к дисциплинарной ответственности. Также незаконным было признано бездействие администрации. Ее обязали расторгнуть трудовой договор с директором МУП "Мостовское ЖКХ".