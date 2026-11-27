Москва27 нояВести.Главу района Ханты-Мансийского района досрочно отправили в отставку в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО – Югры в MAX.
В публикации уточняется, что такое решение было принято из-за незаконного получения в собственность служебного жилья.
Глава Ханты-Мансийского района внес изменения в муниципальный правовой акт, что позволило приобрести и впоследствии оформить в собственность на льготных условиях служебную квартиру.
Должностное лицо не нуждалось в жильеподчеркнули в надзорном ведомстве
При этом предусмотренные законом меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приняты не были.