Троих чиновников в Хабаровском крае уволят в связи с утратой доверия По искам прокуратуры 3 чиновников в Хабаровском крае уволят из-за утраты доверия

Москва2 ноя Вести.Прокуратура Верхнебуреинского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности трех муниципальных служащих, их уволят в связи с утратой доверия, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Хабаровского края.

Установлено, что двое руководители коммерческими организациями, третий не отражал в декларации доходы, которые получал от деятельности в подведомственном учреждении. После внесения прокурором представления трое уволились по собственному желанию. Не согласившись с такими основаниями увольнения, прокурор обратился в суд с исками об изменении формулировок увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.

Суд поддержал позицию прокурора и удовлетворил все заявленные требования говорится в сообщении

Решения суда в законную силу не вступили.