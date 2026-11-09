Осужденные за сексуальные преступления заявили, что доведены до отчаяния Осужденные за сексуальные преступления выступили с коллективной жалобой

Москва9 ноя Вести.Открытое письмо под названием "Обращение доведенных до отчаяния" написали правозащитникам 50 осужденных, отбывающих наказание в одной из колоний Хабаровского края, сообщает MK.RU.

Они утверждают, что получили огромные сроки за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних якобы на основании оговоров и при наличии алиби.

По данным издания, речь идет об осужденных, которые не только не признали своей вины, но и, согласно заключению экспертов (сексологов, психологов и психиатров), не страдают педофилией и не имеют никаких отклонений сексуального характера.

Как уверяют обратившиеся осужденные, они лишены возможности полноценно себя защищать в апелляционных и кассационных инстанциях говорится в публикации

По словам авторов обращения, часто заявления писали бывшие жены, сожительницы, тещи или другие родственники, с которыми на момент задержания происходили имущественные и прочие споры.

Среди заявивших, что они были неправедно осуждены, есть предприниматели, у которых после ареста отняли бизнес.

В своем письме осужденные обращают внимание и на то, что протоколы судебных заседаний по их делам существуют только в печатном виде. Это, по их словам, – большая проблема, поскольку в бумажный протокол не было внесено происходившее на судебных заседаниях, или туда записывается то, чего не было.

Правозащитники планируют обратиться в Верховный суд РФ с просьбой сделать обзор судебной практики по делам такого рода с разъяснениями позиции судебной власти, говорится в статье.