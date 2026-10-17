Шведские заключенные пожаловались на условия содержания в тюрьме в Эстонии

Шведы недовольны эстонской тюрьмой Шведские заключенные пожаловались на условия содержания в тюрьме в Эстонии

Москва17 окт Вести.Шведские заключенные, отбывающие наказание в эстонской тюрьме, написали открытое письмо, в котором пожаловались на условия содержания. Текст обращения опубликовали в "Журнале службы исполнения наказаний".

Авторы письма сейчас находятся в тюрьме в Тарту, куда попали из-за нехватки мест в шведских тюрьмах. Они потребовали такого же отношения, как исправительных учреждениях на их родине.

Преступления мы совершили в Швеции. [В Эстонии] ничто не сравнится со шведской системой исправительных учреждений говорится в послании

По словам заключенных, когда их привезли в колонию в Тарту, выяснилось, что к их прибытию никто не подготовился: не было ни распорядка дня, ни программы, ни дневных занятий. Кроме того, они были вынуждены убираться и помогать в ремонте некоторых отделений.

Помимо этого, предполагается, что в помещениях могут одновременно находиться 10 человек.

Возможно, эстонские заключенные так живут, но разве это похоже на шведскую систему/исправительное учреждение? возмутились преступники

Вдобавок они выразили недовольство качеством и количеством питания, состоянием спальных мест. По их мнению, шведские власти этим нарушили права отправленных в Эстонию. Они призвали к ответу представителей руководства их родной страны, которые одобрили "тюремное соглашение" между государствами.