Москва17 октВести.Шведские заключенные, отбывающие наказание в эстонской тюрьме, написали открытое письмо, в котором пожаловались на условия содержания. Текст обращения опубликовали в "Журнале службы исполнения наказаний".
Авторы письма сейчас находятся в тюрьме в Тарту, куда попали из-за нехватки мест в шведских тюрьмах. Они потребовали такого же отношения, как исправительных учреждениях на их родине.
Преступления мы совершили в Швеции. [В Эстонии] ничто не сравнится со шведской системой исправительных учрежденийговорится в послании
По словам заключенных, когда их привезли в колонию в Тарту, выяснилось, что к их прибытию никто не подготовился: не было ни распорядка дня, ни программы, ни дневных занятий. Кроме того, они были вынуждены убираться и помогать в ремонте некоторых отделений.
Помимо этого, предполагается, что в помещениях могут одновременно находиться 10 человек.
Возможно, эстонские заключенные так живут, но разве это похоже на шведскую систему/исправительное учреждение?возмутились преступники
Вдобавок они выразили недовольство качеством и количеством питания, состоянием спальных мест. По их мнению, шведские власти этим нарушили права отправленных в Эстонию. Они призвали к ответу представителей руководства их родной страны, которые одобрили "тюремное соглашение" между государствами.