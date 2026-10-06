Главу Горнозаводского округа Лумпова отправили в отставку после жалоб жителей Губернатор Пермского края отправил в отставку главу Горнозаводского округа

Москва6 окт Вести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в отставку главу Горнозаводского округа Вадима Лумпова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что причиной стали многочисленные жалобы местных жителей и общая непростая ситуация в муниципалитете.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об отставке главы Горнозаводского муниципального округа Вадима Лумпова. Решение принято в связи с ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и проблемами, о которых сообщают жители Горнозаводского округа. говорится в сообщении администрации Прикамья

Сейчас решением вопросов, поднятых гражданами, занимаются профильные службы, среди них – работа коммунальных организаций, состояние дорог, освещения и оказание медицинской помощи.