"Северный ветер": чиновники и коммунальные службы начали бегство из под Сум

Чиновники администраций и коммунальные службы бегут из пригородов Сум "Северный ветер": чиновники и коммунальные службы начали бегство из под Сум

Москва11 ноя Вести.Представители местных администраций, а также коммунальных служб начали бегство из населенных пунктов в северных пригородах Сум, оставляя население без газа и воды. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Из населенных пунктов в северном пригороде Сум (Стецковка, Кардашовка, Песчаное и др.) начали бежать представители местных администраций. При этом вместе с ними из населенных пунктов бегут и коммунальные службы, оставив население без воды и газа говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки войск "Север" взяли под контроль село Никольское в Сумской области.