Москва25 сенВести.В расположенном на северо-востоке Украины городе Сумы нарастает социальная напряженность, вызванная масштабными сбоями в подаче электричества и воды, пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
Отмечается, что перебои с электроэнергией и водоснабжением в городе приобрели системный характер.
Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный жительговорится в сообщении
Ранее стало известно, что среди украинских военных в Сумской области участились случаи тяжелой бактериальной инфекции – листериоза.