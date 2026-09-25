Стало известно о росте общественного недовольства в городе Сумы "Северный ветер": в Сумах возрастает социальное напряжение

Москва25 сен Вести.В расположенном на северо-востоке Украины городе Сумы нарастает социальная напряженность, вызванная масштабными сбоями в подаче электричества и воды, пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Отмечается, что перебои с электроэнергией и водоснабжением в городе приобрели системный характер.

Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель говорится в сообщении

Ранее стало известно, что среди украинских военных в Сумской области участились случаи тяжелой бактериальной инфекции – листериоза.