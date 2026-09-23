Москва23 сенВести.Disney+ утвердила перезапуск мультсериала "Черный плащ" о супергерое-утке, который борется с преступностью. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.
Уточняется, что главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в "Звездных войнах".
Зигзаг МакКряк будет говорить голосом Сета Рогена, который также озвучивал Богомола в "Кунг-фу панде".
Точные сроки выхода сериала пока не раскрываются.
Ранее "Формула-1", компания Disney и команда Mercedes-AMG организовали совместную акцию на Гран-при Италии в Монце в честь 20-летия анимационного фильма "Тачки".