Москва20 ноя Вести.Дивизия им. Дзержинского (ОДОН) получила более 220 современных образцов военной техники, включая танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили "Спартак". Боевую технику передал главнокомандующий войсками национальной гвардии России, генерал армии Виктор Золотов, сообщает ИС "Вести".

По словам Золотова, отдельная дивизия особого назначения применяет военную технику непосредственно на линии боевого соприкосновения, а также в борьбе с терроризмом и преступностью.

Современные реалии диктуют нам совершенствование новых форм, методов обучения личного состава, а также техники и вооружения. И сегодняшняя передача – это данность, за которой стоит многоплановая работа всего личного состава, всего командования. Хочу сказать, у нас дивизия Дзержинского выполняет служебные боевые задачи особой важности… Ту технику, что вы сейчас видели, она также применяется непосредственно на линии боевого соприкосновения, в борьбе также с терроризмом и преступностью сообщил генерал

Также Виктор Золотов отметил высокий профессионализм бойцов дивизии Дзержинского, которым предстоит управлять новыми образцами техники.

Непосредственно те бойцы, которые участвуют в приеме этой техники, должны быть высокопрофессиональными бойцами. Должна быть великолепно подготовлена техника, вооружение, а для этого нужно нам делать ремонтные базы, обслуживание, места размещения. Дивизия выполняет задачи особой важности, и поэтому мы делаем все, чтобы дивизия стала не просто высокомобильной, а могла выполнять задачи в отрыве от основных сил, которые перед ней ставит руководство нашей страны. Я думаю, мы этого добились подытожил Золотов

Также он отметил, что что новые боевые машины существенно повысят надежность защиты личного состава от осколков и стрелкового оружия, в том числе и при атаках FPV-дронов.

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