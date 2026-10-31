Москва31 октВести.В Брянской области добровольческие подразделения получили новую технику от Министерства обороны РФ. Об этом сообщил в MAX глава региона Егор Ковальчук.
Военнослужащим доставили партию автомобилей УАЗ.
Добровольческие подразделения Брянской области получили от Министерства обороны Российской Федерации новую техникусказано в публикации
Автомобили оснащены самым необходимым современным вооружением, позволяющим решать боевые задачи.
Ключевым направлением применения новой техники станет борьба с украинскими беспилотниками.