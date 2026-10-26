В Брянской области принимают меры по усилению защиты жителей

В Брянской области появятся дополнительные мобильные огневые группы и патрули В Брянской области принимают меры по усилению защиты жителей

Москва26 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о дополнительных мерах по защите жителей и населенных пунктов региона, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ.

Он пояснил, что меры разработаны с учетом пожеланий граждан и на основе рекомендаций специалистов.

По всему региону дополнительно будут выставлены мобильные огневые группы, патрули, оснащенные необходимым оружием и техникой. Перед "БАРС-Брянск" поставлена задача обеспечить присутствие бойцов бригады в населенных пунктах для подавления и ликвидации возникающих угроз написал он в мессенджере MAX

Кроме того, губернатор поручил оборудовать наиболее востребованные направления дорог противодроновыми сетками, поскольку враг постоянно атакует гражданские автомобили и пассажирские автобусы.

В условиях отсутствия сотовой связи в населенных пунктах Брянской области после нападений со стороны Украины власти совершенствуют систему оповещения населения об опасности атак. Сообщения транслируются по теле- и радиоканалам, военные помогают подключить и настроить на нужную частоту рации.