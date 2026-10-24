В Брянской области для граждан, пострадавших от атак БПЛА работает горячая линия

В Брянской области для пострадавших при атаках БПЛА работает горячая линия В Брянской области для граждан, пострадавших от атак БПЛА работает горячая линия

Москва24 окт Вести.В Брянской области для мирных граждан, пострадавших в результате атак украинских БПЛА продолжает работать горячая линия. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7(962)138-15-15 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

24 октября Климовский, Погарский районы и город Клинцы подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате террористических действий противника, по данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, погибли 3 человека, пострадали 6.