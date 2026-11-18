Из-за снегопада ограничено движение для фур по объездной дороге Владивостока

Для фур закрыли движение по объездной дороге во Владивостоке Из-за снегопада ограничено движение для фур по объездной дороге Владивостока

Москва18 ноя Вести.Во Владивостоке временно ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В настоящее время из-за мокрого снега на участке автодороги поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл ограничено движение для большегрузного транспорта говорится в сообщении

Уточняется, что проезд возобновят только после очистки и обработки дорожного полотна.

Из-за непогоды перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске в городе – на улице Капитана Шефнера. По центральным улицам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.