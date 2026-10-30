Движение в центре Владивостока ограничат 4 ноября Ограничение движения во Владивостоке 4 ноября связано с крестным ходом

Москва30 окт Вести.Проезд по ряду улиц в центре Владивостока 4 ноября, в День народного единства, будет ограничен в связи с проведением крестного хода, сообщила пресс-служба городской администрации в мессенджере МАХ.

Мероприятия начнутся с крестного хода от собора Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного в Покровском парке. В связи с этим с 11.30 до 13.00 на центральных улицах города временно ограничат движение и стоянку транспортных средств написали в сообщении

Там уточнили, что закрыты для транспорта будут Светланская улица от пересечения с Алеутской до перекрестка с Уборевича, а также Океанский проспект от пересечения со Светланской до перекрестка Октябрьской улицы с переулком Павленко.

Объехать перекрытые участки можно будет по Алеутской, Светланской, Семеновской улицам, а также улицам Суханова, Лазо, Уборевича и Корабельной Набережной.