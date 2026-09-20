Движение ограничат 20 сентября в Уссурийске в связи с проведением крестного хода

В приморском Уссурийске проведут крестный ход 20 сентября Движение ограничат 20 сентября в Уссурийске в связи с проведением крестного хода

Москва20 сен Вести.В связи с проведением в Уссурийске Приморского края 20 сентября крестного хода будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщается в MAX-канале администрации города.

В связи с проведением общепархиального крестного хода 20 сентября в Уссурийске будет ограничено дорожное движение отмечается в сообщении

С 10.00 до 18.00 движение будет перекрыто частично по улицам Чичерина, Ленина, Лермонтова, по трассе Уссурийск — Утесное — Красный Яр — Тереховка на съездах к памятнику патриоту Ли Санг Солу, на перекрестке с автодорогой Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.