Москва27 ноя Вести.Президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине, и такой настрой должен присутствовать у всех сторон, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

США работают над урегулированием украинского конфликта, отметил Трамп.

Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое. Я думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось. Я могу сказать вам: НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось