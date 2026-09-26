60 тысяч человек зарегистрировались для участия в Московском марафоне

Для участия в Московском марафоне зарегистрировались 60 тысяч человек 60 тысяч человек зарегистрировались для участия в Московском марафоне

Москва26 сен Вести.Число людей, зарегистрировавшихся для участия в Московском марафоне, достигло 60 тысяч. Об этом ИС "Вести" рассказал директор марафона Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что рекордное число участников впервые за долгое время зарегистрировалось и на корпоративную, и на студенческую эстафету.

На Московский марафон зарегистрировалось 60 тысяч человек. В рамках 42 километров проходит эстафета как корпоративная, так и студенческая, впервые за долгое время мы собрали рекордное количество участников и на корпоративную эстафету, и на студенческую рассказал Тарасов

Ранее сообщалось, что в Москве планируется перекрытие улиц для проведения Московского марафона. До окончания мероприятия на перекрытых участках будет запрещена парковка.