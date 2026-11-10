Дмитриев рассказал о скором старте работы над проведением мероприятий UFC в РФ

Дмитриев анонсировал работу над проведением турниров UFC в России Дмитриев рассказал о скором старте работы над проведением мероприятий UFC в РФ

Москва10 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о скором начале работы над проведением мероприятий Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.

Так он прокомментировал появление главы UFC Дэйна Уайта в Белом доме.

В скором времени мы также будем работать над проведением мероприятий UFC в России написал глава РФПИ в соцсети X

В октябре Уайт подчеркнул, что есть смысл провести турнир в России.