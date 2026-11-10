Москва10 нояВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о скором начале работы над проведением мероприятий Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.
Так он прокомментировал появление главы UFC Дэйна Уайта в Белом доме.
В скором времени мы также будем работать над проведением мероприятий UFC в Россиинаписал глава РФПИ в соцсети X
В октябре Уайт подчеркнул, что есть смысл провести турнир в России.