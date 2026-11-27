Москва27 нояВести.Россия обладает единственной в мире ресурсной базой для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, это связано с российскими запасами газа, установленными мощностями энергосистемы и развитой атомной энергетикой.
Если спросить ИИ Grok и других, какая страна в мире обладает самым большим запасом возможной электроэнергетики для ЦОДов и самой низкой ценой, то Россия - это страна номер один во всем миресказал Дмитриев в рамках международной конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey 2026
В презентации Дмитриева также указано, что дополнительными факторами для этого являются развитая гидроэнергетика, особенности климата и территориальные особенности.