Дмитриев: у России есть единственная в мире ресурсная база для развития ИИ

Дмитриев: РФ обладает единственной в мире ресурсной базой для развития ИИ Дмитриев: у России есть единственная в мире ресурсная база для развития ИИ

Москва27 ноя Вести.Россия обладает единственной в мире ресурсной базой для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, это связано с российскими запасами газа, установленными мощностями энергосистемы и развитой атомной энергетикой.

Если спросить ИИ Grok и других, какая страна в мире обладает самым большим запасом возможной электроэнергетики для ЦОДов и самой низкой ценой, то Россия - это страна номер один во всем мире сказал Дмитриев в рамках международной конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey 2026

В презентации Дмитриева также указано, что дополнительными факторами для этого являются развитая гидроэнергетика, особенности климата и территориальные особенности.