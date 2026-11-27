14:56 27 ноября 2026 Татьяна Рутковская Экономика

Дмитриев: РФ видит интерес США, КНР и других к совместным проектам в сфере ИИ Дмитриев: РФ видит интерес США, КНР и других к совместным проектам в сфере ИИ