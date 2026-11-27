14:56 27 ноября 2026 14:58 27.11.2026Татьяна РутковскаяЭкономикаДмитриев: РФ видит интерес США, КНР и других к совместным проектам в сфере ИИДмитриев: РФ видит интерес США, КНР и других к совместным проектам в сфере ИИСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква27 нояВести.Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Читайте такжеМир видит в России, США и Китае суперсилы, считает Дмитриев12:10 22 нояРоссия обладает большими преимуществами для развития ИИ, заявил Путин15:20 19 нояДмитриев указал на интерес США в инвестировании совместных проектов РФ и КНР10:58 18 нояДмитриев отметил развитие сотрудничества России с Китаем и странами АТЭС10:51 18 нояДмитриев назвал перспективные направления сотрудничества России и стран АТЭС13:13 17 нояДмитриев: РФ находится на связи с Уиткоффом, Кушнером, Минфином и Минэнерго США15:56 16 октМатвеев: России интересны проекты БРИКС, связанные с ИИ-технологиями06:24 1 октОбъем инвестиций РФПИ с Китаем превысил 800 млрд рублей18:06 31 авгЭкономика27.11.2026