Дмитриев: РФ находится на связи с Уиткоффом, Кушнером, Минфином и Минэнерго США Дмитриев: Россия поддерживает постоянные контакты с Минфином и Минэнерго США

Москва16 окт Вести.Москва поддерживает постоянные контакты не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но и с Министерством финансов, Министерством энергетики США. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, взаимодействие с американской стороной ведется по широкому кругу вопросов, в том числе связанных с возможным возобновлением поставок российского дизельного топлива.

Настолько отношения были в нулевой точке, что сейчас даже восстановить какие-то поставки дизеля и так далее, необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы все доводить до конечного результата пояснил Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о скором приезде Уиткоффа и Кушнера в Россию.