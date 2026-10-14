Дмитриев: Вашингтон все больше понимает вред санкций для самих США

Дмитриев: Вашингтон все больше понимает вред санкций для самих США Дмитриев: Вашингтон все больше понимает вред санкций для самих США

Москва14 окт Вести.Американская сторона все больше осознает, что санкционная политика вредит самому Вашингтону сильнее, чем другим игрокам рынка. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, американцы все больше и больше понимают, что санкционная политика вредит Соединенным Штатам в первую очередь.

Все больше и больше людей понимают, что закон Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов - прим. ред.), который принят, но еще не введен, - навредит США сильнее, чем кому бы то ни было уверен Кирилл Дмитриев

Поэтому, полагает он, примеры взаимовыгодного сотрудничества - это то, что в том числе разъясняет ошибочность санкционной политики США.