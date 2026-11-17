ДНК-тест не связал магаданца с делом орского маньяка Магаданец, подозреваемый сожительницей, не причастен к делу орского маньяка

Москва17 ноя Вести.Жительница Магадана заподозрила в своем сожителе, с которым прожила 8 лет, орского маньяка Валерия Андреева. Полиция проверила подозреваемого, сообщает Baza.

Женщина познакомилась с подозреваемым в 2018 году на сайте знакомств. Они стали жить вместе, но вскоре мужчина начал вести себя агрессивно и часто поднимал на нее руку. После расставания женщина стала собирать информацию на бывшего и нашла ориентировку на орского маньяка.

Главным аргументом женщины стало то, что Натан оказался вовсе не Натаном. Мужчина несколько раз полностью менял ФИО. Кроме того, у ее сожителя общая профессия с орским маньяком — дальнобойщик говорится в сообщении

Женщина написала заявление в полицию. Но проверка не подтвердила, что бывший сожитель является разыскиваемым преступником. Полученные у мужчины образцы ДНК и отпечатки пальцев сравнили с имеющимися данными о преступнике — совпадений не обнаружили.