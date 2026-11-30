Москва30 ноя Вести.Искусственное увеличение возраста совершеннолетия до 21 года ударит по молодежи, по ее возможностям и по правам, заявила в интервью ИС "Вести" кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Людмила Брушкова, комментируя соответствующую инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и психологов.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с психологами рассматривают возможность пересмотра возрастных критериев завершения детства, предлагая перенести их с 18 до 21 года. Данная инициатива обусловлена влиянием цифровой эпохи на динамику взросления, когнитивного развития и процессов социализации у современных молодых людей.

Я не поддерживаю эту экстремальную меру, потому что восприятие возраста — это очень субъективная вещь. Кто-то и в 18 лет берет ответственность за себя, за своих близких, а кто-то и в 25-30 лет инфантилен. И я считаю, что нужно ориентироваться как раз не на тех, кто отстал в достижении зрелости, а на передовиков. Потому что это искусственное увеличение возраста, и оно ударит по молодежи, по ее возможностям и по правам. Им придется еще три года сидеть и ждать, не имея возможности устроиться на работу, зарабатывать, создавать семью. А что в этом хорошего? И потом, не стоит забывать, что есть асоциальные семьи, где уход ребенка из такой семьи даже желателен и даже ставится вопрос о том, чтобы процедура эмансипации, когда ребенок до достижения восемнадцати лет имел право отделиться от родителей и вести самостоятельную жизнь заявила Брушкова

Вместо этого, доцент РАН настаивает на необходимости государственного формирования синергетического эффекта между образованием и рынком труда. Это позволит молодежи осваивать актуальные профессии и избегать препятствий при трудоустройстве.

Я считаю, что лучше думать о том, как состыковать систему вузовского образования и рынок, чтобы молодые люди получали востребованные специальности и не сталкивались с этими проблемами при трудоустройстве. То есть часто возникают проблемы не от инфантильности молодежи, а от того, что люди просто не находят соответствующих рабочих мест. А это бывает еще и от того, что их готовят не по тем специальностям. Я считаю, здесь есть много возможностей, как состыковать экономику, образование, а не браться за повышение возраста, которое мне все-таки кажется каким-то искусственным. Взрослым быть не так уж плохо. Пока эта тема на уровне обсуждения, я надеюсь, что до решений не дойдет сказала эксперт

Ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко также выразил скептическое отношение к перспективе продления возрастных рамок детства с 18 до 21 года.