Спустя 20 лет дочь Шуваева пошла в первый класс к его первой учительнице

Дочь Шуваева учится у его первой учительницы и сидит за его партой Спустя 20 лет дочь Шуваева пошла в первый класс к его первой учительнице

Москва11 июн Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью ГТРК "Белгород" рассказал трогательную историю о своей семье. По его словам, спустя 20 лет его младшая дочь пошла в первый класс в школу в Новом Осколе к его первой учительнице.

По словам Шуваева, самое сильное впечатление от поездки в Новый Оскол - это встреча с первой учительницей. Спустя 20 лет его младшая дочь пошла в первый класс именно к ней. Более того, девочка без подсказок села за ту самую парту, за которой когда-то сидел ее отец.

Так совпало, что спустя 20 лет моя младшая дочь также пошла в первый класс к моей первой учительнице. К тому же, она села за ту же парту, на то место, никого не спрашивая, где сидел я поделился Шувалов

Он также признался, что, как и многие, иногда прогуливал занятия, но при этом всегда хорошо учился.