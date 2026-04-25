Дочь Жириновского рассказала, как он боролся за лекарства для Ирака Анастасия Боцан-Харченко: Жириновский боролся за поставку лекарств для Ирака

Москва25 апр Вести.Владимир Жириновский в феврале 1998 года угрожал правительству РФ не принять бюджет, если самолет с медикаментами не выпустят в Ирак из московского аэропорта Внуково. Об этом его дочь Анастасия Боцан-Харченко сообщила в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, Жириновский возглавил группу депутатов, которая направлялась в Ирак с гуманитарной миссией. Однако получил отказ ООН в разрешении на полеты.

Катастрофически не хватало предметов первой необходимости, в первую очередь лекарств для мирных жителей Ирака. И Жириновский собрал делегацию, позвал с собой очень много журналистов, чтобы потом показали, что ничего русские Ираку не передают, кроме медикаментов. Жириновский из аэропорта пытался дозвониться до правительства, угрожал тогда, что: "Бюджет не примем". Вызвал тогда посла Ирака и посла Ирана на территорию аэропорта и все-таки добился [вылета самолета] рассказала Боцан-Харченко

ООН рассматривал поездку Жириновского в Ирак во время гражданской войны как парламентский визит, из-за чего не разрешил его самолету входить в воздушное пространство иностранного государства.