Москва11 окт Вести.Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в беседе с ТАСС рассказала о четырех высказываниях отца, которые запомнились ей больше всего.

Она отметила, что одно из них относится к выступлению политика на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о долге европейцев перед Россией, которая защищала их от угрозы с востока.

Меня впечатлило выступление Жириновского на заседании ПАСЕ 25 января 1996 года. Он тогда очень точно указал европейцам на их роль в истории, напомнил им, что своим раем они обязаны именно России сказала Боцан-Харченко

Женщина также вспомнила о высказываниях отца в защиту русского языка от засилья иностранных слов и выражений, о вечном непринятии России западными странами и фразу об опасности внешнеполитических ошибок.

Ранее дочь основателя ЛДПР назвала четыре прогноза политика, которые сбылись с особой точностью.