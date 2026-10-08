Дочь Жириновского назвала четыре сбывшихся с особой точностью прогноза политика Дочь Жириновского: отец точно предсказал конфликт на Украине и агрессию НАТО

Москва8 окт Вести.Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в беседе с ТАСС рассказала о четырех прогнозах политика, оказавшихся наиболее точными.

Среди них собеседница агентства упомянула поворот внешней политики России к более тесному партнерству со странами Востока и глобального Юга, антироссийский курс НАТО на постсоветском пространстве, стремление блока изолировать Россию, а также конфликт на Украине.

Все 90-е и "нулевые" отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Со всех трибун Жириновский призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге уточнила Боцан-Харченко

По ее словам, Жириновский предупреждал, что НАТО вынашивает планы в той или иной форме развязать войну с Россией в Прибалтике, на Кавказе, Средней Азии или использовать для этого Молдавию.

Политик был уверен, что коллективный Запад одержим стремлением довести конфликт на Украине до югославского сценария, что неминуемо приведет к боевым действиям, в том числе, в приграничных российских регионах.

Кроме этого, Жириновский призывал обратить внимание на попытки стран Запада изолировать Россию, на их стремление проводить политику запретов в отношении русского языка, а также желание изолировать россиян в мировом спорте и в целом на международной арене.

Реальностью стали некоторые другие прогнозы основателя ЛДПР. Например, о серьезном обострении ирано-израильского конфликта, эскалации напряженности в ближневосточном регионе, а также об американской агрессии в отношении Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин в конце сентября на встрече с лидерами парламентских партий в Кремле признался, что сейчас Жириновского особенно не хватает.