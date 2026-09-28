Путин признался, что Жириновского сейчас не хватает Путин: в современной политике не хватает Владимира Жириновского

Москва28 сен Вести.На встрече с лидерами парламентских партий в Кремле президент России Владимир Путин признался, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского сейчас не хватает, особенно в современных условиях.

Причиной послужило замечание действующего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Он указал президенту на то, что прошедшая думская кампания стала для партии первой, проведенной без Владимира Жириновского.

Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях отреагировал Путин

Президент также признался, что ему очень жаль, что Жириновского больше нет. Кроме того, он вспомнил их последний разговор: тогда основатель ЛДПР говорил, что еще нужен России.

Путин также подчеркнул, что Жириновский был хорошо образованным человеком, умел ясно излагать мысли, а многие его прогнозы, которые в СМИ порой называют "пророческими", сегодня сбываются.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что представители ЛДПР довольны результатами своих первых выборов в Государственную думу без Владимира Жириновского.