В ЛДПР прокомментировали результат первых выборов в Госдуму без Жириновского Луговой: ЛДПР довольна результатами первых выборов в ГД без Жириновского

Москва25 сен Вести.Представители ЛДПР довольны результатами своих первых выборов в Государственную думу без Владимира Жириновского. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он отметил, что ЛДПР показала всем своим оппонентам, что даже без Жириновского, партия способна ответственно и профессионально провести избирательную кампанию.

Это были первые выборы без Владимира Вольфовича, и мы, наверное, всем нашим оппонентам и показали, и доказали, что ЛДПР была, есть и будет. И я думаю, те кадровые изменения, которые происходили у нас за последние четыре года: председатель нашей партии Слуцкий Леонид Эдуардович, вся команда, которую он собрал, очень дисциплинированно, ответственно и профессионально провели выборную кампанию. И я вполне доволен тем результатом, который у нас есть сообщил Луговой

Бывший лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Во время выборов в Государственную думу XIII созыва ЛДПР набрала 7,55% голосов избирателей и получила 21 место в нижней палате парламента. В 2026 году во время избирательной компании в Госдуму ЛДПР получила 23 мандата и за нее проголосовало 8,88% россиян.