В ЛНР "Единая Россия" получила 78,99% голосов на выборах в Госдуму

"Единая Россия" набрала 78,99% голосов на выборах в Госдуму в ЛНР В ЛНР "Единая Россия" получила 78,99% голосов на выборах в Госдуму

Москва22 сен Вести."Единая Россия" получила 78,99% голосов на выборах депутатов Государственной думы в Луганской Народной Республике (ЛНР) после обработки 100% протоколов. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская.

По результатам голосования по федеральному избирательному округу на территории Луганской Народной Республики лидирует партия "Единая Россия" с результатом 78,99% голосов сказала Сумская

По ее словам, в дни голосования в республике нарушений не зафиксировали.

Основное голосование на выборах в Госдуму проходило 18-20 сентября.

Центральная избирательная комиссия России сообщала, что по итогам обработки 97,37% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохранила "Единая Россия" – 57,96% голосов. КПРФ набрала 13,67% голосов, ЛДПР – 8,96%, партия "Новые люди" – 7,91%. Партия "Справедливая Россия" смогла пройти минимальный порог, набрав 5,1% голосов.