Доктор Мясников ответил, можно ли восстановить суставы без операции Доктор Мясников: в восстановлении коленных суставов поможет только операция

Москва10 окт Вести.Восстановить изношенные коленные суставы без операции хотя бы частично невозможно, такого метода нет. Об этом в комментарии для ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он прокомментировал случай бывшего спортсмена из Кировской области, который после долго занятия бегом столкнулся с износом коленных суставов.

Ничего. Нет такого метода. Ни плазма крови, ни стволовые клетки, ни гиалуроновая кислота в сустав, ни холодцы, ни хондропротекторы, ни коллаген, ничего восстановить не может сказал Мясников

Ранее врач заявил, что не стоит игнорировать боль в суставах, так как отсутствие диагноза или самолечение может привести к необратимым последствиям. По словам Мясникова, 70% случаев хронической боли в суставах – это остеоартрит.