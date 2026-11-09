Долги на почти 12,5 млрд рублей списали еще семи регионам России Правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам 7 регионам

Москва9 ноя Вести.Две трети задолженности по бюджетным кредитам, общая сумма которых составляет почти 12,5 миллиарда рублей будут списаны семи российским регионам. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Речь идет о Бурятии, Забайкальскому краю, Кировской, Новгородской, Пензенской, Псковской областям и Чукотскому автономному округу, говорится в сообщении правительства в канале MAX.

Региональные власти смогут направить высвободившиеся ресурсы на реализацию перспективных проектов в различных отраслях экономики, а также создание благоприятных условий для ведения бизнеса и формирование комфортной городской среды, в частности, в рамках мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

Этот механизм на практике доказал свою эффективность. Его активное использование постоянно расширяется приводятся в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Общий объем списания бюджетных задолженностей в текущем году, как следует из сообщения, составил 300 миллиардов рублей.