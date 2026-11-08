"Долголеты" рассказали, как выиграли в Counter-Strike у профессионалов Кононов: мы победили профессионалов в Counter-Strike чисто математически

Москва8 ноя Вести.Члены сборной "Московского долголетия", которая победила команду профессионалов на турнире по Counter-Strike 2, сначала подумали, что соперники шутят, позволяя им оторваться по очкам. Об этом рассказал ТАСС участник сборной Юрий Кононов.

Уже в начале игры мы начали лидировать со счетом 8:0, и не понимали, что происходит - либо соперники прикалываются, либо просто разогреваются и не играют в полную силу рассказал Кононов

Команда блогеров, игравшая против «долголетов» из-за разгромного счета произвела внезапную замену одного из участников на профессионального игрока - популярного стримера Recrent.

Моментально рисунок игры сменился, и нас начали постепенно тоже "выносить" профессионально отметил Кононов

Игрок добавил, что когда матч все же завершился в пользу сборной "Московского долголетия", он не сразу осознал, что произошло.

Я даже не сразу встал с места, не сразу понял, что действительно мы победили чисто математически поделился радостью игрок

Ранее стало известно, что команда "Московского долголетия" взяла верх над сборной блогеров со счетом 13:10 в турнире по Counter-Strike 2, который состоялся в рамках второй Московской международной недели видеоигр. Старшее поколение представляли пятеро москвичей в возрасте от 55 до 64 лет. Им противостояла сборная молодых блогеров и профессиональных игроков в Counter-Strike 2.