Москва28 окт Вести.За то долгое время, когда российских спортсменов не выпускали на международную арену с символикой страны и гимном, кикбоксеры из РФ "изголодались", они показали свой характер и подготовку на Чемпионате мира WKF в Колумбии, заявил в комментарии ИС "Вести" генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Минеев.

Он поздравил россиян с громкой победой на соревнованиях и признался, что прогнозировал результат в три раза ниже, чем он оказался на самом деле.

Мы даже не прогнозировали такое количество золотых медалей. Я немножко скромничал, когда делал прогнозы, и они, по моим подсчетам, должны были быть в три раза меньше. Но, видимо, за это время, за то долгое время, пока нас не выпускали на международную арену с нашей символикой, наши ребята изголодались… И, конечно, наши ребята готовились и сейчас показали вот такой замечательный результат сказал Минеев

Он обратил внимание на то, что за успехом российских спортсменов стоит огромная работа.

Важно понимать, что за этими цифрами стоит огромная работа… Чемпионат был вообще непростым, и особенно серьезную конкуренцию составили наши оппоненты из Латинской Америки. Они были дома. Мы к ним прилетели в другой часовой пояс, в другую климатическую зону – с севера на юг, с востока на запад. Конечно, это все сказывалось. Но наши ребята показали характер, грамотную подготовку, высокий уровень мастерства, причем во всех дисциплинах: и на ринге, и на татами добавил глава федерации

По его словам, для россиян выступать под своим флагом и слышать государственный гимн – большая гордость.

Ради таких моментов все мы, спортсмены, годами тренируемся, преодолеваем трудности, посвящаем значительную часть своей жизни спорту, просто отрываем себя от реальной жизни, и поэтому это особенное чувство, когда ты стоишь на пьедестале почета, над тобой развевается флаг твоей любимой страны, твоей Родины, играет гимн. К сожалению, долгое время наши ребята были лишены такой возможности, но сейчас с лихвой ее оправдали и окупили, так сказать. Для нас это было принципиально важно, и на этом чемпионате сборная России выступала полностью, в полном составе с нашим флагом, гимном, с нашей национальной символикой заключил Минеев

Российские кикбоксеры завоевали 66 золотых, 22 серебряных и семь бронзовых медалей на чемпионате мира в Колумбии. Соревнования проходили с 21 по 24 октября.