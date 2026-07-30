Глава ФФР Мамедов: за время отстранения сборная России ослабла в 50 раз

"Мы стали слабыми": Мамедов оценил выступление российских фехтовальщиков на ЧМ Глава ФФР Мамедов: за время отстранения сборная России ослабла в 50 раз

Москва30 июл Вести.На прошедшем в Гонконге чемпионате мира российские фехтовальщики завоевали всего одну медаль. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов подвел итоги выступления спортсменов из РФ.

По его мнению, которое приводит ТАСС, российская сборная перестала быть конкурентоспособной "практически во всех видах программы".

Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. … За пять лет мы ослабли. Не в пять раз, а в пятьдесят отметил руководитель федерации

На завершившемся 30 июля турнире национальная команда завоевала лишь одну награду: единственное золото России принес саблист Павел Граудынь.

24 июня 2026 года исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение восстановить российских и белорусских спортсменов в правах.