Москва2 окт Вести.Болгарский шахматист Волен Дюльгеров обыграл норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире Chess Club Showdown. От радости спортсмен разорвал на себе футболку и снял штаны.

Дюльгеров, игравший "черными", два раза подряд поставил гроссмейстеру шах после того, как соперник сделал ошибочный ход ладьей. Партия завершилась на 21-м ходу поражением Карлсена.

Увидев положение фигур на доске, болгарин начал истошно кричать и рвать на себе футболку. После этого он вскочил и снял штаны. Еще несколько минут после этого шахматист переводил дыхание и метался по комнате от радости. Теперь он и его команда получат приз в размере 25 тыс. долларов.