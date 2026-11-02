Москва2 ноя Вести.Команда "Московского долголетия" взяла верх над сборной блогеров со счетом 13:10 в турнире по Counter-Strike 2, передает ТАСС со ссылкой на Агентство креативных индустрий Москвы.

Соревнования проходили в рамках второй Московской международной недели видеоигр. Победители – жители российской столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

Все они специалисты в разных сферах, и их объединяет желание вести активную жизнь без оглядки на возраст. Им противостояла сборная зумеров, среди ее игроков - блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак, автор роликов о том, как зумеры уживаются в одном офисе со старшими коллегами приводит агентство слова своего собеседника

По словам участников "взрослой" команды, накануне игр они интенсивно тренировались и отрабатывали приемы, которые после применили против соперников.